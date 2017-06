PÈLERINAGE MARIAL DE POPONGUINE : La ferveur gagne la cité religieuse

Poponguine a fini de faire sa mue pour accueillir ses hôtes. Les fidèles ont commencé à converger vers la cité religieuse qui commence à refuser du monde. La ferveur est perceptible dans tous les coins et recoins de la ville. Et jusqu’à lundi, jour de pentecôte, tous les chemins mèneront à la Tente de la Rencontre, la Basilique mineure Notre Dame de la Délivrance et au Sanctuaire marial qui accueillera plus de 100.000 pèlerins. Messes, rassemblements de prières et plusieurs offices et dévotions seront ainsi offerts aux fidèles chrétiens qui viendront des 7 diocèses du pays, de la sous-région et même au-delà puisque cette année, il y aura, en plus du Cameroun, la délégation de la Guadeloupe.

L’homélie de la messe solennelle, point d’orgue de ce pèlerinage marial, sera prononcée le lundi de Pentecôte par Mgr Jean Pierre Bassène, évêque du diocèse de Kolda qui entretiendra les fidèles sur le thème « Marie, mère éducatrice : modèle pour nos familles et nos communautés. » L’animation liturgique de cette messe sera également assurée par la chorale de son diocèse. Au-delà de la pertinence et l’importance du thème, le pèlerinage est placé sous le signe du souvenir, à l’occasion du 25ème anniversaire de la visite du saint Pape Jean-Paul II effectuée au Sénégal en février 1992, notamment au Sanctuaire Marial de Poponguine.