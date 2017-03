PDS : Me Wade joint les leaders de l'opposition et promet de s'impliquer personnellement dans une coalition gagnante

Maître Abdoulaye Wade, secrétaire général national du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) après avoir fortement conseillé aux militants et responsables du parti ainsi qu’aux mouvements de soutien de travailler à la mise en place d’une large coalition gagnante pour les prochaines élections législatives et former un véritable gouvernement de transition, a décidé de s’impliquer personnellement en apportant sa contribution.



C’est dans cette perspective qu’il s’est entretenu avec des responsables et leaders de partis de l’opposition pour les exhorter, surmontant leurs différences, á s’engager résolument dans une union sacrée pour mettre un terme à la déliquescence de notre Etat, lui doter d’institutions consensuelles et jeter les bases d’une véritable prise en main de notre propre destin.



Il s'est notamment longuement entretenu ce jour avec Mamadou DIOP DECROIX (And Jêf), Idrissa SECK. (Rewmi), Pape DIOP (Bokk Guiss Guiss), Mamadou Lamine DIALLO (Tekki), Malick GAKOU (Grand Parti) et certains responsables du Parti.





Fait à Dakar, le 30 mars 2017

Pour le PDS, le SGNA

OUMAR SARR