PDS – Bignona : Mamadou Lamine Keïta lance son mouvement politique

Le ‘’réformateur’’, encore moins le ‘’frondeur’’, au sein du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) Mamadou Lamine Keita tient désormais son mouvement politique. Même si la dénomination de cette nouvelle structure à caractère politique qui ambitionne de se positionner sur l’échiquier national n’est pas encore révélée, force est de constater que depuis quelques semaines maintenant, MLK mène et multiplie les démarches en vue de la tenue de ce ‘’baptême du feu’’, à l’occasion duquel il prévoit une forte mobilisation à la place Emile Badiane de la capitale du Fogny.



Selon des sources proches de son entourage, le Député-maire de Bignona a fini de fonder sa religion et celles de ses militants ‘’sur l’urgente nécessité de se mouvoir dans une entité politique à dimension nationale dont il présidera les destinées’’. La preuve, depuis quelques semaines maintenant, l’ancien patron des Jeunesses libérales s’active jusque dans les profondeurs de la Casamance naturelle à la rencontre des communautés, des chefs religieux et coutumiers qui, pour la plupart, lui témoignent leur soutien. Plus qu’un soutien, des sources dignes de foi informent que l’ancien Ministre des Sports sous le magistère de Me Abdoulaye Wade fait face à une pression forte venant de ses ‘’amis’’ qui le ‘’somment’’ de répondre à l’appel de Macky Sall. Toutefois, les mêmes sources précisent que Mamadou Lamine Keita se réclame toujours du Pds; même si certains de ses militants disent en avoir marre du ‘’mépris’’ dont il fait l’objet au sein du Parti Démocratique. ‘’J’ai tout entendu mais je préfère analyser avec sérénité, partager et consulter. L’heure de me prononcer arrivera et les seuls éléments d’appréciation seront ce que pensent ma base et l’état de ma conscience’’, avait laissé entendre MLK. Cette heure-là semble bien être le 28 décembre prochain.