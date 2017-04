PAVAGE DE NIARY-TALLY/ La mairie de Kaolack dénonce une récupération malsaine

Le secrétaire général de la mairie de Kaolack a dénoncé avec vigueur les tentatives de récupération politique que certains gros bonnets ont tenté de faire pour s'attribuer la paternité du pavage du tronçon de '' Niary Tally''. Mamadou Baïdy Dieng s'est, en effet , offusqué de l'attitude de certaines personnes qui font croire aux populations qu'elles sont à l'origine de ces réalisations. '' C'est une action entièrement réalisée par la mairie de Kaolack'' dira-t-il. Le SG de la municipalité de regretter cette attitude et de signaler, par ailleurs, qu'il en est de même pour le projet ''Kaolack, ville verte, la ville s'engage'' qui est un programme exclusif de la commune.



Il rencontrait, ce dimanche, la presse pour lister les engagements déjà respectés de la mairie par rapport à la célébration de la fête du 4 avril. Il s'agit, notamment, d'appuis accordés : à la zone militaire numéro 3 pour le défilé, aux majorettes de l'école Ibrahima Fall et aux personnes handicapées, du soutien financier consenti pour la tenue de la retraite au flambeau, de l'installation des tribunes, de la mise à la disposition du comité d'organisation d'un trophée au profit de l'école qui présentera le meilleur défilé, de l'achat de tee-shirts, veillée culturelle et de la Libération d'appuis institutionnels pour un certain nombre de services.