PARTI SOCIALISTE : Barthélemy Dias charge encore l'Etat du Senegal

le maire de mérmoz sacre coeur a de manière très virulente accusé encore l'état du Senegal d'être responsable des malheurs de Bamba fall et compagnie. et dans cette furie verbale de barthélemy diaz le ministre de l'intérieur et celui de la justice en ont aussi pris pour leur grade