PARTENARIAT : Wally Ballago Seck dans les locaux de Dakaractu pour les préparatifs de son prochain spectacle

Le leader du Raam Daan, Wally Ballago Seck était ce matin dans nos locaux pour renouveler son contrat de partenariat avec Dakaractu dans le cadre de la promotion de ses événements à Paris et Dakar.Arrivé sur les lieux vers 10 heures avec son staff, Wally Ballago Seck a trouvé dans nos locaux l'Ambassadeur de France au Sénégal, Son Excellence Christophe Bigot, avec qui il a brièvement échangé, avant de s'atteler à la tâche qui l'avait conduit dans nos bureaux.Un moment de cordialité et d'amitié entre Faramareen Music et Dakaractu.Appréciez les images...