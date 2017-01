PARRAIN DU MOUVEMENT ICEP DES RESSORTISSANTS CASAMANÇAIS : Abdou Karim Sall parle le Joola de l'émergence

Abdou Karim SALL a rehaussé de sa présence la cérémonie de lancement du mouvement Initiative Casamance pour l'Émergence et la Paix (ICEP) dont il est le parrain.

L'événement s'est déroulé ce dimanche à l'Unité 25 des Parcelles Assainies en présence du Ministre Mbaye Ndiaye, Directeur des Structures de l'APR.

Le mouvement qui regroupe tous les ressortissants casamançais de Dakar ou presque, se veut apolitique certes, mais il a décidé de soutenir le Président Macky Sall pour les législatives de 2017.



Ceci expliquant cela, ses responsables comptent sensibiliser les populations à s'inscrire massivement sur les listes électorales.



À l'unanimité, le Coordonnateur du mouvement Ansoumana Sagna et ses camarades ont remercié et félicité le Chef de l'État pour toutes les bonnes actions qu'il ne cesse de faire pour le développement de la Casamance.



Le parrain de l'ICEP, Abdou Karim Sall, a réaffirmé son engagement derrière ledit mouvement qui soutient son mentor S.E.M. Macky Sall.



Le ministre Mbaye Ndiaye, pour sa part, n'a pas manqué de tirer un coup de chapeau au Directeur Général de l'ARTP pour son engagement au sein du parti et surtout son ouverture dans les autres communes avec un seul et unique objectif qui est de soutenir le président de la République et défendre le bilan de ce dernier qui repose essentiellement sur les bons résultats du PSE.



Le mouvement en question qui travaille pour l'unité, la paix et l'émergence de la Casamance ne se limite pas seulement aux natifs et autres originaires de la région sud.

L'ICEP est ouverte aux personnes issues des autres régions du pays.



Une foule nombreuse a pris part à cette manifestation lors de laquelle les organisateurs ont adressé de vifs et très sincères remerciements à l'endroit du parrain du mouvement ICEP et, non moins Coordonnateur de l'APR Mbao et des Cadres Républicains du département de Pikine, M. Abdou Karim Sall.