PARIS : Ousmane Ngom s’enquiert de l’avancée des travaux de la commission d’inscription des nouvelles cartes d’identité

Me Ousmane Ngom, président de la coalition «Sénégal Ca Kanam» (SCK), a rendu visite à la commission d’inscription des nouvelles cartes d’identité et électeur CDEAO, installée au Consulat du Sénégal à Paris, informe une note de son parti. Il était accompagné par la coordination de SCK- France, dirigée par Mady Gassama précise la même source.

C’est au cour d’un bref passage à Paris que l’ancien ministre de l’intérieur a effectué cette visite à la commission d’inscription qui s’est sentie honorée de recevoir l’homme d’Etat.

« Les autres compatriotes présents dans les locaux du consulat du Sénégal à Paris en vue de se faire inscrire ont été tout aussi enthousiastes et ce fut l’occasion de prendre des photos et d’échanger avec le Président de la coalition de SCK », lit-on sur la note.

Le Président de SCK a tenu une séance de travail par la suite avec des responsables de la coordination de SCK-France afin de définir les stratégies et lignes de conduite de la coalition SCK.

Me Ousmane Ngom, a rallié Paris après un séjour au Maroc où il était l’invité au «Crans Montana Forum» qui s’est tenu à Dahla (Maroc). Un forum qui regroupe plus de 150 pays avec plus de 2000 participants.