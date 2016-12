PARIS : Malgré le froid, Manko Wattu Senegaal a tenu sa manifestation

Braver le froid pour tenir sa marche, il faut le faire quand même. Malgré leur âge avancé, certains ténors de l’opposition ont foulé l’asphalte de Paris pour crier leur désarroi en marge de la visite d’Etat de Macky Sall. « Cette marche a vu la participation de plusieurs sénégalais venus de tous les coins de la France sans compter ceux venus des pays comme l’Italie, l’Espagne, l’Allemagne, le Portugal »., mentionne- t-on.

Le nouveau coordinateur de Wattu Senegaal, Mamadou Lamine Diallo, et le numéro 2 de Rewmi, Déthié Fall, étaient aussi de la partie. Ils font partie de la délégation qui avait quitté Dakar, comme promis. «Au cours de cette manifestation, les participants ont décrié la gestion de Macky Sall marquée par les contrats pétroliers nébuleux, la confiscation des libertés et le processus électoral pas du tout crédible. Les autorités françaises ont été interpelées par rapport à la situation grave que traverse le Sénégal. Le Coordinateur de Mankoo Wattu Sénégal Mamadou Lamine Diallo et Déthié Fall remercient tous les sénégalais qui ont fait le déplacement pour participer à la marche du peuple malgré le froid et les conditions de déplacement des fois difficile », apprend-on de la cellule de com’ de Wattu.