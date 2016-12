PARIS - MACKY FAIT LE BILAN DE SA VISITE D’ÉTAT

Quelque puissent être les commentaires qui ont entouré son accueil par une autorité française autre que François Hollande ou Cazeneuve, à son arrivée à l’aéroport, le Président Macky Sall soutient mordicus que sa visite d’Etat a été une réussite pour avoir été « extrêmement bien organisée ». Clôturant son périple dans l’hexagone par une visite à l’Institut Français du Pétrole où il a été pensionnaire, le Président de la République s’est réjoui de l’attention particulière qui lui a été accordée par son homologue, mais aussi de la disponibilité des Présidents d’institution qui lui ont tous réservé un accueil exceptionnel.



C’est une visite qui a été extrêmement bien organisée par l’Etat français. Je tiens à exprimer toute ma gratitude au Président François Hollande pour l’amitié et la considération dont il a fait montre. J’ai pu rencontrer l’ensemble des autorités, des institutions. Le Président de la République, le Premier ministre, le Président de l’Assemblée Nationale, le Président du Sénat, Madame la maire de Paris… J’ai aussi visité les entreprises notamment Alstom qui va développer le Train Express Régional . J’ai aussi été fait docteur Honoris Causa au CNAM, j’ai été admis à l’académie des Arts et d’Outre Mer. Je suis à l‘institut Français du Pétrole. Beaucoup d’accords ont été signés et ces accords permettront d’organiser le cadre d’intervention. Nous avons, par exemple des accords dans le domaine de l’écologie, de l’économie d’énergie, nous avons des accords sur des mécanismes de financements innovants pour nous accompagner. Pour toutes ces questions et d’autres, le cadre a été balisé pour renforcer la relation ».



Le Président de la République va quitter Paris cet après-midi aux environs de 17 heures, avec l’ensemble de sa délégation.