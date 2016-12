PARIS - Les " amis" Macky et Hollande font signer 7 accords de partenariat

La France et le Sénégal ont paraphé, ce mardi à l’Elysée, des accords de partenariat, une déclaration d’intention, un lettre d’intérêt et des protocoles de coopération, à l’occasion de la visite d’État du Président Macky Sall auprès de son homologue français François Hollande.



Près de 200 millions d’euros dont respectivement 100 millions d’euros et 98 millions dans le domaine du transport. La Sncf a, pour ce qui la concerné, paraphé un accord pour le développement, l’exploitation et la maintenance dans le cadre du train express régional Dakar-AIBD et la création d’un centre de formation dédiée à la mobilité urbaine. Le Mansour Elimane Kâne a été le signataire pour Dakar.



Une déclaration d’intention entre le gouvernement Français et le gouvernement de la République du Sénégal pour renforcer la coopération en matière de protection des océans et du littoral a, aussi, été signée par les deux pays. Ségolène Royal, ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat et Mankeur Ndiaye, ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur, ont respectivement, manifesté les engagements pour les deux Etats.



Il y a, encore, cet Accord ministériel pour renforcer la coopération en matière d’efficacité énergétique et de transition de carbone et de l’immobilier. Thierno Alassane Sall, ministre de l’énergie et du développement et des énergies renouvelables, a été le signataire côté Sénégalais.



Une lettre d’intérêt de financement entre le Sénégal et BPI-France /Financements relative à l’acquisition et l’installation d’un super calculateur pour le centre national de calcul Sénégalais à la cité du Savoir de Diamniadio sera signée, par la suite, par Amadou Bâ, ministre de l’économie et des finances et du plan et Mary Teuw Niane, ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.



Enfin, Macky et Hollande assisteront à la signature du protocole de coopération entre Total et le Sénégal pour l’offshore profond. Un cahier de charges consigné par le ministre Thierno Alassane Sall et Momar Nguer, directeur Marketing des services de Total.



Dans leurs discours respectifs, les deux Présidents se témoigneront une affection mutuelle. Macky utilisera, d'ailleurs, le pronom personnel " tu " s'adressant à Hollande à l'entame de ses propos avant de revenir solennellement au " vous" par la suite..