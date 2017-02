PAPE SAGNA MBAYE À TOUBA : « L’Afp sera avec Macky et Bby au moins jusqu’en 2024, dans le pire des cas ! »

A Touba dans le cadre d’une tournée de l’Alliance Nationale des Cadres Progressistes, une structure de l’Afp, à l’intérieur du pays sous l’impulsion de Moustapha Niasse, Pape Sagna Mbaye a clairement annoncé la décision de son parti à cheminer avec le Président Macky Sall et la coalition Benno Bokk Yakaar jusqu’en 2024 dans le pire des cas. Un « engagement entériné, définitivement pris » par l’instance appropriée de l’Alliance des Forces de Progrès qui compte soutenir le Chef de l’Etat dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Émergent.



« Nous appartenons à une coalition. Dans cette coalition, c’est la mutualisation des forces. C’est la générosité, le commun vouloir de vie commune. Nous sommes ensemble depuis 2012 et nous souhaitons continuer ensemble jusqu’en 2019 et au-delà de 2019, jusqu’en 2024. Nous ne serons pas dans une association où il y a aura la brutalité, la rapacité et la force pure, mais la générosité, l’objectivité et la vérité. Nous sommes au sein de Bby, sur la liste de Bby et nous l’assumons. » Le responsable politique et ancien maire de Pikine était à Darou Karim où il était reçu par Amy Cheikh Diop.