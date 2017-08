PAPE DIOUF (Bby de Bambey) : " La victoire a été éclatante... Il nous faut désormais panser les blessures "

La coalition Benno Bokk Yakaar de Bambey a déroulé samedi une réunion d'évaluation des élections législatives lors desquelles elle a enregistré des victoires dans le département et dans les communes. La tâche a été difficile, mais le défi a été relevé selon Pape Diouf, coordinateur du comité électoral. Face à la presse, il se dira satisfait des résultats, mais concentré sur la joute Présidentielle de 2919.



'' Globalement, nous estimons que nous avons non seulement une victoire, mais une victoire éclatante. Le défi c'était de gagner le département et nous l'avons fait. La victoire est belle et elle n'a pas été sans manquement. Aujourd'hui, il s'agira de remobiliser les troupes. Dans moins de deux ans ,nous allons vers la présidentielle. Il faudra panser les blessures, faire oublier les frustrations générées par les investitures. ll y a aussi quelques dissensions dans certaines localités, quelques rivalités...'' Pour Pape Diouf, il s'agit d'ores et déjà de consolider l'unité, d'être plus fréquent au niveau des populations pour atteindre les objectifs fixés. '' Plusieurs personnalités politiques ont pris part à la rencontre. C'est le cas notamment du ministre conseiller Mor Ngom...