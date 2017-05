PAPE DIOP : ' Ces 30 millions ne suffisent pas... Que Khalifa soit libéré et que Karim revienne !'

Comme ses pairs, Pape Diop a pris part au rassemblement de Manko Taxawu Sénégal organisé ce vendredi à Dakar. Le patron de Bokk Gis-Gis profitera de son temps de parole pour exiger la Libération de Khalifa Sall et le défendre par rapport au dossier pour lequel il est en prison.

'' Nous exigeons la Libération de notre ami et frère Khalifa Sall. Je crois que Khalife n'a pas créé une caisse d'avance à la mairie de Dakar. Ces fonds étaient destinés aux populations de Dakar. Ces 30 millions ne suffisent pas. J'avais une caisse d'avance à l'Assemblée nationale. S'il est en prison, c'est parce que c'est un otage politique et non pas parce qu'il a détourné de l'argent. Il doit sortir de prison. Soyons comme un seul homme. Cette forte mobilisation montre que les partis sont disposés à aller ensemble et battre le Président Sall. Cette détermination des populations est sans faille''. Pape Diop d'exiger par ailleurs le retour au bercail de Karim Wade. Il minimisera le bilan de Macky Sall ponctué, selon lui, d'inaugurations d'ouvrages entamés par le Président Abdoulaye Wade.