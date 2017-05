PAPE DIENG (DG Sonacos) : " On est endetté, mais on a payé une partie de cette dette... Nous avons collecté 87 000 tonnes d'arachide '

A Touba, à la rencontre des Opérateurs semenciers, le directeur général de la Sonacos a présidé une séance de travail pour faire le point de la campagne de commercialisation de l'arachide en perspective à la.prochaine saison hivernale. Pape Dieng a assuré du bon déroulement de ladite campagne avant de confier que la collecte a franchi la barre des 87 000 tonnes, '' soit une collecte qui représente 60% de l'ensemble des huiliers '' Pourtant, assure-t-il, '' des débats ont jailli de nouvelles informations faisant état de l'existence d'un stock encore invendu entre les mains des opérateurs, des graines qui ne nous sont pas encore parvenues ''. Il dira espérer collecter de nouvelles graines non sans rappeler qu'au delà du 20 mai, l'arachide acheté ne sera pas comptabilisé dans la campagne. Pape Dieng de rappeler que l'année dernière, seules 7 000 tonnes avaient été obtenues.



Il annoncera la décision de l'Etat de prêter aux paysans de l'arachide. " La dette sera payée en nature et le reste de la récolte achetée à bon prix. Le tout est défini dans un protocole de contractualisation bien établi. ''



Interpellé sur l'énorme dette de la SONACOS évaluée à 50 milliards, Pape Dieng confie que des efforts sont fournis dans le sens de les dépasser. '' On a payé une partie. On est endetté, on est en train de payer. On est en train de trouver une somme globale pour solder les dettes. ''