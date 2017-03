PANEL DU CIRID À GENÈVE - Macky Sall à l'honneur au Palais des Nations-Unies

Le Président de la République du Sénégal est attendu à Genève le 22 mars prochain. Il préside le panel organisé par le Centre indépendant de recherche et d'initiative pour le Dialogue ( CIRID) autour du thème « Prix Macky Sall : une contribution pour le Dialogue en Afrique » .







Plusieurs sommités intellectuelles prendront part à cette rencontre que va abriter le Palais des Nations-Unies entre 15 h et 16 heures. Il s’agit notamment de

Dr-Ing. Gabriel Minder, membre de la « Genève internationale », de SEM Walid Doudech, Ambassadeur, Représentant permanent de la Tunisie auprès des Nations-Unies et Président du Groupe des Etats Africains, de Youssou Ndour au nom du Comité d’Honneur du « Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique ».





Plus d'une dizaine ambassadeurs accrédités à Genève ont déjà confirmé leur présence à la cérémonie qui ne marquera pas, selon les organisateurs, un tournant décisif dans la promotion du Prix Macky Sall pour le Dialogue en Afrique institué par le CIRID et doté d'une enveloppe annuelle de cinquante mille euros .