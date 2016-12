PALESTINE : Le Khalife général de Médina Baye soutient et félicite le président Macky Sall et son Gouvernement

La communauté religieuse de Médina Baye félicite le Gouvernement du Sénégal pour son engagement auprès du peuple palestinien pour faire cesser la politique de colonisation de ses terres.

Notre communauté a toujours estimé que « le traitement injuste par la communauté internationale du conflit israélo-palestinien, sans jamais pouvoir le justifier, constitue incontestablement le lit de la violence grosse d’un risque sécuritaire sans précédent dans l’histoire de l’Humanité » (1).

A cet égard, la résolution 2334 du Conseil de Sécurité des Nations unies, parce qu’elle rappelle la condition sine qua non d’une coexistence pacifique entre les peuples de Palestine et d’Israel, va dans le bon sens.

Nous saluons le courage et le sens de l’équité des dirigeants du Monde qui ont porté cette résolution, en particulier Son Excellence Monsieur Macky Sall, Président de la République du Sénégal.

La Communauté de Médina Baye exprime son soutien au Gouvernement du Sénégal et l'encourage à ne pas reculer devant les menaces et intimidations d’Israël.



Fait à Médina Baye, le 26 décembre 2016

Le Khalif de Cheikh al Islam



Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim NIASS