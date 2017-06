PALAIS DE L’ÉLYSÉE : Le président Macky Sall invité par Emmanuel Macron

Après avoir été le premier Chef d’État africain à recevoir un coup de fil de Emmanuel Macron après son élection, le président Macky Sall sera le deuxième du continent à être reçu par le Président français qui recevra Alassane Ouattara le 11 juin. En effet, du 6 au 8 juin 2017, Macky Sall participera à Bruxelles à la 11e édition des Journées européennes du développement, sur invitation du Président de la Commission de l’UE, Jean Claude Jüncker. C’est la deuxième fois qu’il est convié à ce rendez-vous de l’instance européenne, après celle d’octobre 2012.

Cet événement qui réunit chaque année plusieurs participants, constitue une plateforme d’échanges de haut niveau sur les problématiques du développement.

Il portera cette année sur le thème : « Investir dans le développement ». Entre autres activités, le Président de la République s’adressera à la cérémonie d’ouverture de la rencontre et aura plusieurs entretiens bilatéraux avec les Dirigeants de l’UE et de la Belgique.

Les 12 et 13 juin, il prendra part à Berlin à la réunion consacrée au Compact G20 pour l’Afrique, sur invitation de la Chancelière Angela Merkel, Présidente en exercice du G20.

L’initiative Compact G20 pour l’Afrique a été lancée par la Chancelière Merkel pour contribuer à la promotion de l’investissement pour une croissance soutenue et durable en Afrique. Le Sénégal fait partie des cinq pays sélectionnés pour la phase pilote de mise en œuvre de cette initiative, en plus de la Côte d’Ivoire, du Maroc, du Rwanda et de la Tunisie.

Auparavant, dans la matinée du 12 juin, le Président Sall répondra à l’invitation de Macron, pour un entretien à Paris.