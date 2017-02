PALAIS DE JUSTICE : Toussaint Manga face au Juge correctionnel de Dakar aujourd'hui

A moins d’un nouveau renvoi, le procès du secrétaire général de l’Union des jeunesses libérales travaillistes (UJTL) est prévu aujourd’hui devant le tribunal correctionnel de Dakar. Toussaint Manga a été inculpé avec les nommés Moussa Mané, Serigne Abo Mbacké Thiam et Abdourahmane Ly ainsi qu’une jeune fille du nom de Fatou Ndao. Ils doivent répondre des délits de rassemblement illicite ayant causé des violences et des destructions de biens d’autrui et dégradation des biens de l’Etat.

Ils ont été arrêtés suite à des manifestations survenues après la condamnation de Karim Wade à six ans pour enrichissement illicite le 23 mars 2015. Les libéraux avaient manifesté à Fann Résidence et ses environs en cassant des véhicules pour protester contre le verdict de la Cour de répression de l’enrichissement illicite (CREI). A l’exception de la jeune fille placée sous contrôle judiciaire, les prévenus ont passé près de 10 mois en détention préventive avant d’être libérés. Leur procès a été maintes fois renvoyé mais Fatou Ndao n'a jamais comparu.





Enquête