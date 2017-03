PALAIS DE JUSTICE : Khalifa Sall et ses collaborateurs sacrifient à la prière de "Takusaan" dans la salle d'attente du Juge

Khalifa Sall et ses collaborateurs sont dans la salle d'attente du Juge d'instruction du Tribunal de Dakar.

Le maire de Dakar est avec Yaya Bodian, Fatou Traoré, Ibrahima Touré, Ibrahima Yatma Diao, Amadou Moctar Diop et Mbaye Touré.

Ils feront tous face au Juge. En attente d'être appelés, Khalifa Sall et ses collaborateurs ont sacrifié à la prière de "Takusaan" dans la salle d'attente du Juge. Ils ont étalé leurs nattes de prière et ont fait leur devoir de musulmans.

Khalifa Sall sera sans doute le dernier a être auditionné.