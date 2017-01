PALAIS DE JUSTICE : Barthélémy Dias fixé sur son sort le 16 février

Jugés en audience spéciale par le tribunal correctionnel, Barthélémy Dias le maire de Mermoz/Sacré-Cœur et ses co-prévenus devront prendre leur mal en patience jusqu'au 16 février 2017 pour connaitre le sort qui leur est réservé. A l'issue d'un procès de deux jours, le juge a pris l’option de mettre l'affaire en délibéré le 16 fevrier. Le parquet est convaincu que Barthélémy Dias a tiré la balle qui a tué Ndiaga Diouf.

De son côté les avocats de la défense ont plaidé la relaxe pure et simple de Dias fils et de ses présumés complices.

Selon le juge, qui a estimé qu'il ne jouait que son rôle, « il y a deux parties, c’est normal qu’il y ait des tiraillements. Ce qui reste, ce sont les juges. On a terminé l’audience. Si on devait nous tuer parce qu’on a jugé, on va nous tuer. Nous sommes des juges. Nous sommes là pour faire notre travail. On a beaucoup parlé du Coran. Nous sommes des musulmans. Nous jugerons selon notre entendement », a-t-il conclu...