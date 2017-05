Ouvrage : Des experts présentent un guide didactique du Code électoral

L'expert électoral Ndiaga Sylla en duo avec le professeur Ababacar Fall ont présenté, ce lundi, leur nouvel ouvrage intitulé "Comment comprendre le processus des élections législatives au Sénégal". Ce livre de 60 pages est un condensé du Code électoral, étape des législatives, depuis l'enrôlement des électeurs jusqu'à la publication des résultats. Abdou El Mazide Ndiaye en a fait la postface.

A travers cet ouvrage, les auteurs ont voulu éclairer les sénégalais sur "les procédures assez complexes" qui régissent et organisent la conquête des suffrages des citoyens. Le tout dans un contexte de changements majeurs intervenus avec la réforme constitutionnelle du 20 mars 2016. L'impact de ces réformes sur le Code électoral a été expliqué dans le livre. "Ce manuel ne saurait se substituer au Code électoral. Il entend participer à l'information et à l'éducation des électeurs", a expliqué l'expert Ndiaga Sylla. Il invite ainsi les autorités et autres chefs de partis à "asseoir une politique viable susceptible d'aider les électeurs à mieux maîtriser les différentes séquences du processus électoral".