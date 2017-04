Ouverture permanence APR Point-E/Fann/Amitié : Yakham Mbaye appelle à l'unité des responsables de Dakar pour une victoire éclatante (vidéo)

Le ministre, Secrétaire d'Etat à la communication a tenu un langage de vérité aux responsables de l'APR lors de l'ouverture de la permanence de l'APR de Fann/Point_ E/Amitié.

Selon Yakham Mbaye, l'APR va vers de nouvelles élections législatives et devra les gagner haut la main. Pour lui, il y a un seul moyen pour gagner à Dakar, l'unité.

Yakham Mbaye a appelé les responsables de l'APR que ça soit Diouf Sarr, Amadou Ba, Seydou Guèye, Karim Fofana, lui-même et d'autres à unir leurs forces pour gagner Dakar.

Il a indiqué que les responsables de Dakar en commençant par lui-même, ne doivent plus se permettre de perdre Dakar même s'il avoue que le Sénégal c'est pas seulement Dakar.