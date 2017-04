Ouverture permanence APR Point-E/Fann/Amitié : Yakham Mbaye appelle à l'unité des responsables de Dakar pour une victoire éclatante

Le ministre, Secrétaire d'Etat à la communication a tenu un langage de vérité aux responsables de l'APR lors de l'ouverture de la permanence de l'APR de Fann/Point_ E/Amitié.

Selon Yakham Mbaye, l'APR va vers de nouvelles élections législatives et devra les gagner haut la main. Pour lui, il y a un seul moyen pour gagner à Dakar, l'unité.

Yakham Mbaye a appelé les responsables de l'APR que ça soit Diouf Sarr, Amadou Ba, Seydou Guèye, Karim Fofana, lui-même et d'autres à unir leurs forces pour gagner Dakar.

Il a indiqué que les responsables de Dakar en commençant par lui-même, ne doivent plus se permettre de perdre Dakar même s'il avoue que le Sénégal c'est pas seulement Dakar. Il a appelé à arrêter les justificatifs et de descendre sur le terrain pour se rapprocher de plus en plus de leurs bases afin de gagner les élections pour monter que les Sénégalais ne croient qu'en Macky Sall. Pour lui, un seul responsable ne peut pas gagner la ville de Dakar. Il faut une unité forte et loyale pour cela, selon Yakham Mbaye.

Avant de terminer, Yakham Mbaye a attaqué le mouvement Y'en a marre en les accusant de corrompus en déclarant : "s'ils ne le sont pas, qu'ils me démentent pour que je puisse apporter les preuves que c'est de vrais corrompus"...