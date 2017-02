Ouverture des inscriptions sur les listes électorales pour les élections générales de représentativité des centrales syndicales.

à la préfecture du ressort ;

à l’inspection du Travail et de la Sécurité sociale du ressort ;

Aux commissions ad hoc mises en place dans chaque département pour les inscriptions.

Le ministère du travail, du Dialogue social, des Organisations professionnels et des relations avec les institutions, organise pour la deuxième fois, des élections générales de représentativité des centrales syndicales des travailleurs, en 2017.A cet effet ,il est porté à la connaissance des employeurs et des travailleurs que la phase d’inscription sur les listes électorales est ouverte par arrêté du Ministre chargé du Travail ,pour la période duConformément à l’article 7 de l’article ministériel n°15237 du 14 octobre 2016 fixant les règles d’organisation des élections générales de représentativité des Centrales syndicales de Travailleurs , les employeurs publics , parapublics et privés sont tenues, durant la période indiqué ci-dessus « de faire parvenir … la liste complète de leurs effectifs salariés , suivant un modèle fourni par l’administration »Les modèles de fiches d’inscription sur les listes électorales peuvent être retirés au niveau des préfectures ou des inspections du travail et de la sécurité sociale. Le fichier électronique desdits modèles peut également être téléchargé sur le site web du Ministère chargé du Travail : www.travail.gouv.sn Les employeurs publics, parapublics et privés devront également se conformer aux dispositions de l’article 6 de l’arrêté, en procédant à l’affichage des listes établiespour permettre aux travailleurs omis ou ayant constaté une erreur matérielle sur leur identité de porter leurs réclamations ,durant la phase contentieuse qui sera ouverte, après la clôture de la période d’inscriptions susvisée.