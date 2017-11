Ouverture Bourd 2017 : Dans la ferveur, Tivaouane revisite les enseignements fondateurs de Maodo

Le Khalife Général des Tidianes a ouvert la cérémonie du « Bourd » en invitant à prier pour la paix au Sénégal, « une large paix généralisée dans le pays et ressentie par tous ». Après la déclamation des deux chapitres de l’Ode chantée et déclamée à Tivaouane en compagnie des fidèles venus nombreux assister à cette ouverture, il a adressé les condoléances de la famille de Cheikh El Hadji Malick Sy à son frère Cheikh Sidy Mokhtar Mbacké pour les disparus sur le chemin du récent Magal.



Rappelant la fraternité et le partage des mêmes préceptes entre tous les musulmans, il a prié à l’endroit des disciples pour des trajets apaisés dans la paix et la sécurité comme le faisait le regretté Cheikh El Hadji Abdoul Aziz Dabakh. Le Khalife Serigne Babacar Sy Mansour a, ensuite, appelé à un accueil chaleureux, « dans la discipline et le respect », pour la visite du Président Macky Sall à Tivouane ce mercredi.



A la Zawiya Serigne Babacar Sy, c’est, aussi, dans la ferveur habituelle que Tivaouane a renoué avec l’ouverture traditionnelle du « Bourd ». Cette œuvre magistrale d’Al-Busayrî avait été « choisie par Cheikh El Hadji Malick Sy » pour être psalmodiée dès l’apparition du croissant lunaire de Rabi’ul Awwal (Gamou) jusqu’au 12 du même mois où l’on célèbre le Mawlid.



Le Porte-parole du khalife général des Tidianes, Serigne Pape Malick Sy est revenu sur les souvenirs de cette célébration depuis le temps de Serigne Babacar Sy quand il l’y accompagnait de 1951 à 1956 à la Zâwiya Cheikh El Hadji Malick Sy.

Il a, par ailleurs, rappelé l’importance de cette tradition instituée et a exhorté les fidèles à s’inspirer des enseignements des devanciers qui ont balisé le chemin et à rester fidèle à l’esprit qui a toujours sous-tendu la Hadra Malikiyya.



Dans le sillage du Khalife, Serigne Pape Malick a appelé tous les « talibés » à accueillir les « hôtes du Prophète » venant de partout pour cette nuit bénie du Mawlid que Cheikh El Hadji Malick avait instituée pour seule célébration en rendant hommage au sceau des Prophètes et que Tivaouane s’apprête à perpétuer dans la nuit du 30 novembre prochain.