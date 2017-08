Oussou Ndiol, le Prince du Nguel sort son nouvel album "Layaname Sérères"

Oussou Ndiol sort son deuxième album le 22 Août prochain. Intitulé "Layaname Sérères", l’album est composé de six titres. D’ailleurs une séance d’écoute suivie d’une conférence de presse est prévue le même jour à 15 heures. En studio depuis quelques mois, le sénégalais natif de Faoye réalise le rêve de tout artiste de rendre sa musique et son univers accessibles au plus grand nombre. Sur le chemin menant à cet album, l’artiste sérère a notamment été accompagné par Laye Lo, un batteur de Youssou Ndour, Thierno Sarr, bassiste de Youssou Ndour, Bakane Seck, percussionniste de Pape Diouf et Pomme Guèye Diome des Guélewards du Sine, Issa Diarra de Assane Ndiaye à la guitare solo, au clavier Papis Konaté, guitare acoustique; Ameth Nar Diop, réalisation et arrangement Konaté Production.



Tous ces musiciens ont joué à ses côtés pour rendre plus professionnel le travail qui sera proposé au public qui pourra découvrir le Prince du Nguel sur scène très prochainement au Sénégal, en Afrique et en Europe.