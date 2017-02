Ousmane Tanor Dieng sur les problèmes du PS : « Nous ne sommes pas le genre de personne que des bavardages comme ça peuvent influencer »

«Il faut laisser la justice faire son travail. On ne parle pas, on ne discute pas, on ne fait pas d’observations ou de commentaires sur une affaire qui est pendante devant la justice. Ceux qui sont en train de le faire perdent leur temps », a affirmé Ousmane Tanor Dieng en marge d'une réunion de la coordination départementale du Ps à Mbour.

Le président du Haut conseil d'ajouter : " Nous ne sommes pas le genre de personne que des bavardages comme ça peuvent influencer », a-t-il ajouté, dénonçant l’ «intoxication » et la « désinformation sur cette affaire » non sans démentir la médiation qu'effectuerait Abdou Diouf.

Parlant de l'enquête de la Dic qui a conduit à l'arrestation de Bamba Fall et Cie, Tanor se veut

clair : "« Tout le monde disait qu’il fallait que la lumière soit faite sur ce qui est arrivé à la Maison du parti. C’est la justice qui est chargée de faire la lumière, et elle a demandé à la Direction des investigations criminelles (DIC) de se pencher sur cette affaire. C'est ainsi que l'affaire est arrivée au niveau du Procureur. Nous accepterons les conclusions quelles qu’elles soient. A ce moment-là, on retournera en famille pour discuter ».