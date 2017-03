Ousmane Tanor Dieng à Tivaouane : "Il y a un moment où on ne restait jamais une semaine sans se voir Serigne Cheikh et moi"

Président du Haut conseil des collectivités territoriales, Ousmane Tanor Dieng était hier à Tivaouane pour présenter ses condoléances à la suite du rappel à Dieu de Serigne Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum.

Il a expliqué qu'il était venu en compagnie d'une forte délégation du HCCT qu'il dirige pour présenter les condoléances car Serigne Cheikh était un grand homme et sa disparition est une grosse perte pour tout le Sénégal. Il a indiqué qu'il a présenté ses condoléances et qu'il a prié pour le nouveau Khalife.

Parlant de ses relations avec le défunt Khalife, Ousmane Tanor Dieng explique que chacun dans ce pays avant des relations avec Al Maktoum mais principalement lui car il fut un moment où ils ne restaient jamais une semaine sans se voir pour se parler et que le marabout lui prodiguait des conseils. Selon Ousmane Tanor Dieng, Serigne Cheikh était un intellectuel car étant même en un moment donné Ambassadeur du Sénégal en Egypte.

Il a souligné que le marabout recommandé toujours de pardonner, de faire le maximum pour instaurer la paix mais aussi de la cultiver.

Ousmane Tanor de terminer en disant que si tout le monde suit ses recommandations, le Sénégal aura la paix et ira de l'avant.