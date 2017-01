Ousmane Tanor Dieng à Khalifa Sall : " Une candidature déclarée dans la presse n'est pas une candidature du parti socialiste "

Face à la presse, le Secrétaire général du Parti Socialiste Ousmane Tanor Dieng est revenu sur la candidature déclarée de Khalifa Sall pour le PS à la prochaine présidentielle de 2019.

Selon Tanor Dieng : "Je l'ai dit la dernière fois, chez nous, pour être candidat, il faut aller dans les instances et tu exprimes ta volonté de devenir candidat. Et ça, il y a des moments pour le faire dans les instances du parti. Là, on étudie les dossiers déposés pour en sortir le moins de candidature et si on en a une seule, c'est le meilleur choix. S'il y a plusieurs candidatures, ce sont les instances, c'est à dire ce sont les militants qui décident de qui ils vont choisir. Mais une candidature déclarée dans la presse ou soufflée à un journaliste, pour nous c'est pas une candidature. Si on veut être candidature au parti socialiste il y a un voie à suivre. Si tu es désigné par les instances, on te soutient. Chacun a le droit d'être candidat à la présidentielle de son pays mais pas celui du PS. Il faut que ceci soit clair"