Ousmane Sonko sur l’affaire Khalifa Sall : « Il y a un laboratoire chez le régime qui passe tout son temps à essayer de fabriquer des armes de destruction d’opposants »

Le leader de Pastef Ousmane Sonko en conférence de presse cet après-midi a pointé du doigt ce qu’il appelle l’instrumentalisation et l’utilisation politicienne des rapports de contrôle. Ceci à la suite de l’inculpation de Khalifa Sall maire de Dakar. L’ancien Inspecteur des impôts et domaines, éjecté de la fonction publique a regretté qu’aucune suite judiciaire n’ait suivi les différents scandales intervenus sous le régime de Macky Sall.



« Ce qui est inacceptable c’est l’instrumentalisation et l’utilisation politicienne de ces rapports et de la justice. Ce ne sont pas les corps de contrôle qui sont indexés, mais vous savez dans ce pays il y a un seul organe de contrôle qui a le pouvoir de saisine direct et c’est l’OFNAC. Tous les autres sont assujettis à la volonté du Chef de l’Etat » a-t-il fait remarquer.



« Nous considérons que tout ce qui est en train de se passer c’est cousu de fil blanc et c’est strictement politique. Des rapports sont là depuis cette affaire de la caisse d’avance. Pourquoi autant de précipitation sur ce dossier ? » s’est-il demandé.



Selon Sonko il existe en fait, « un laboratoire niché au cœur du régime qui passe tout son temps à essayer de fabriquer des armes de destruction d’opposants »



Pour finir Sonko a invité le Président de la République lui-même à justifier le patrimoine qu’il a déclaré. « Il n’a qu’à venir devant les sénégalais et justifier comment il a eu ce compte bancaire en 6 ans » a-t-il dit.