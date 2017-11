Ousmane Noël Dieng, président du mouvement MJK : " Les autorités politiques de Kaolack doivent se consacrer aux besoins des populations surtout en cette période de Gamou "

Le président du mouvement des jeunes de Kaolack, Ousmane Noël Dieng, demande aux responsables politiques de Kaolack dont les ministres, directeurs, PCA, maires et présidents de conseils départementaux d'accentuer leurs interventions au profit de la demande sociale. " Je ne sens pas l'apport des hommes politiques de Kaolack par rapport aux besoins des populations démunies de Kaolack. Un nombre très réduit participe à cet élan de solidarité. Je trouve que c'est anormal, car le chef de l'État n'a jamais oublié Kaolack dans le cadre de la distribution des postes de responsabilité. Kaolack a des ministres, des directeurs, des PCA, des maires etc. Mais la population ne sent pas leur soutien", a-t-il déploré.



Le chargé de mission spécial du ministre Diène Farba Sarr qui distribuait des bœufs, des ballons d'eau et de la boisson aux différents foyers religieux de Kaolack, notamment Léona Niassène et Médina Baye, a sollicité l'apport de toutes les bonnes volontés pour la réussite du Gamou au niveau de l'ensemble des foyers religieux de Kaolack.