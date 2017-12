Ousmane Guèye, maire de Médina Sabakh : " Serigne Moustapha Sy a déçu tous les musulmans ..."

Le maire de la commune de Médina Sabakh fait partie des gens qui n'ont pas partagé les dernières déclarations du guide spirituel, Serigne Moustapha Sy.



Revenant d'un long voyage à Lomé, Ousmane Guèye a fait face à la presse pour se prononcer sur cette affaire. " Serigne Moustapha Sy est une personne très respectée. Alors je suis étonné parce que le Gamou qui devait être une occasion de parler du Prophète (PSL), a été transformé en une tribune politique. Pour moi, c'est la déception de tous les talibés qui croient en lui", a-t-il regretté.



Mais d'après le maire, " Ce que les talibés ont entendu, c'est une déclaration politique. Certes, c'est un marabout, mais c'est un citoyen qui est libre de descendre dans l'arène politique. Alors, si la déclaration était faite en dehors du Gamou, on pourrait comprendre, mais tel n'est pas le cas. C'est une déception de mon point de vue.



Et Mr Guèye de s'étonner, " Quand quelqu'un dit qu'il a une connaissance qui lui permet d'élire ou de démettre des présidents de la République, ça devient très grave. Cela veut dire que ce n'est plus la peine pour les hommes politiques de travailler pour avoir des programmes. Et puis, qu'est-ce qui l'empêche d'être président de la République, c'est une contradiction. Et de tels propos, nous éloignent de Dieu".



Le maire de Médina Sabakh s'est voulu aussi rassurant quant à un second mandat pour le président, Macky Sall qui, dit-il, a investi dans tous les secteurs tels la santé, l'éducation, l'industrie, l'agriculture, le social etc...