Ousmane Dembélé fait très forte impression à Barcelone

Depuis le début de saison quasiment, le FC Barcelone doit faire sans sa recrue la plus chère de tous les temps : Ousmane Dembélé. En effet, le Français, transféré du Borussia Dortmund en Catalogne cet été contre 147 millions d’euros (bonus inclus) s’était blessé musculairement lors de la rencontre face à Getafe et a donc dû être éloigné des terrains pendant un petit moment, frustrant quelque peu les socios des Blaugranas qui l’attendaient avec impatience.

Mais cela pourrait toucher à sa fin bien plus rapidement que prévu. En effet, le média catalan Sport évoque le fait que l’international français, dont Didier Deschamps doit aussi se passer depuis un moment, met les bouchées doubles pour revenir à son meilleur niveau. En effet, "El Mosquito" comme il est surnommé là-bas, travaille matin et après-midi, même pendant les jours fériés pour retrouver toutes ses sensations et bientôt prétendre à une place dans l’équipe d’Ernesto Valverde.

Il pense pouvoir jouer contre le Real Madrid



Selon le média catalan, les sensations du joueurs sont bonnes et il pourrait retoucher le ballon bien plus tôt qu’il était initialement prévu. Trois préparateurs l’observent et en prennent soin : Linde et Juan Carlos Pérez Rojo, supervisés par Juanjo Brau. Ces trois hommes sont chargés de surveiller que le nouveau joueur - majeur - ne prend pas des risques inconsidérés qui pourraient alors le faire rechuter après une blessure qu’il a contractée voici maintenant deux mois.

Pourtant, au club, personne n’ose croire que Dembélé pourrait être présent pour le Clasico contre le Real Madrid le 23 décembre prochain au Stade Santiago Bernabéu même si le joueur, lui, croit énormément en ses chances d’y parvenir. Ce qui semble aussi juste c’est que les services médicaux du FC Barcelone sont très surpris de l’attitude et de la mentalité positive du joueur ce qui réduit parfois les temps de récupération des blessures. Reste maintenant à savoir si on verra Dembélé avant 2018...