Oumar Youm au congrès du RSD : « La justice n’a été jamais aussi libre que sous le magistère du Président Sall »

Le Directeur de cabinet du Chef de l’Etat Macky Sall a présidé le congrès du Rassemblement pour le socialisme et la démocratie « takku defarat Sénégal » du Président Robert Sagna qui était sous le thème « le RSD face aux enjeux et défis de la bonne gouvernance au Sénégal ». Une occasion pour lui de redorer le blason de notre justice malmenée ces derniers temps.

« Nous sommes dans les valeurs, les dirigeants du Sénégal ont changé, l’action républicaine est marquée par des valeurs républicaines, de tolérance et de démocratie. Dialogues aussi dans les réformes institutionnelles, je pense que le Sénégal change, bouge dans le bon sens » dira-t-il.

« La justice n’a été jamais aussi libre que sous le magistère du Président, les réformes attendues depuis 1960, 2000 ont été imprimées par le Président, je suis un acteur je sais de quoi je parle. Les magistrats attendaient des réformes depuis longtemps, pour la première fois elles ont été engagées pour permettre à la justice d’être libre » a-t-il laissé entendre.

« Une justice libre ne veut pas forcément dire une justice qui fait ce qu’elle veut » a-t-il pour autant précisé