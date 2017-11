Oumar Sow (coordinateur de la Cojer/Gabon) "Macky Sall est un exemple à suivre"

"Le Sénégal se souviendra du Président Macky Sall", dixit Oumar Sow. Selon le coordinateur de la Cojer au Gabon, l'actuel Chef d'État du Sénégal "Est un exemple à suivre". Il en veut pour preuve le respect qu'il voue à son prédécesseur qui selon lui ne rate aucune occasion pour le diaboliser. "Depuis 2007, quand PR Macky Sall a été viré comme un malpropre à la tête de l'Assemblée nationale alors qu'il a été élu par le peuple et a eu la confiance de ses pairs pour devenir président de l'Assemblée nationale, jusqu'à son élection à la tête de notre pays le 25 mars 2012, personne ne l'a entendu déclarer la plus petite peccadille sur Maître Wade. Jamais ! Pourtant ce dernier l'a traité de tous les noms d'oiseaux et continue encore de le faire. Le silence du PR Macky Sall ne signifie pas un mépris mais du respect dû à son rang, mais aussi à son âge".

Sur le plan des infrastructures ajoute-t-il "tout le monde a entendu la sortie du Premier ministre sur les réalisations. Ceux qui faisaient des comparaisons entre Wade et Macky ont désormais les chiffres en termes de kilomètres de routes construites. Le résultat parle de lui même. Macky a fait deux fois plus ce que Wade a réalisé en 12 ans. Ce sont des faits. Ce ne sont pas des commentaires. Et jusque là personne n'a démenti le chef du gouvernement. Nous, jeunes de L'APR ou d'ailleurs, politiques ou pas c'est ça qu'on attendait du président de la République". Et de poursuivre: "Macky est à l'écoute de sa jeunesse, de son peuple. Il travaille pour la postérité".

Visiblement très en verve, Oumar Sow cite le PSE avec le Pudc, Puma les bourses de solidarité familiale qui selon lui ont eu un impact positif sur les populations rurales.