Oumar Sarr / PDS : « Pourquoi on a choisi Me Abdoulaye Wade comme tête de liste de notre coalition»

Interrogé par Dakaractu à son entrée à la Direction générale des Elections où les leaders de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal déposaient leur liste, le Coordonnateur du PDS, Oumar Sarr est revenu sur le choix porté sur Abdoulaye Wade comme tête de la liste. Selon Oumar Sarr, "Abdoulaye Wade est un symbole qui a mené plusieurs batailles au Sénégal et qui continue de mener un combat noble. Il a été investi car c'est notre référence et il a contribué à faire avancer les choses dans la vie politique sénégalaise. Raison pour laquelle il a été investi comme tête de liste de la Coalition Gagnante Wattu Senegaal".



L'âge avancé de Me Wade



Interrogé sur l'âge avancé de Me Wade qui a été au centre des débats, Oumar Sarr de dire : "Me Abdoulaye Wade est un fort. Il est investi tête de liste et il viendra battre campagne avec nous, même s'il ne sera pas député. C'est un battant qui s'est toujours fait remarquer à travers ses prestations dans le monde politique Sénégalais. Il est consentant et il sera là dans peu de temps pour préparer les législatives"



Oumar Sarr et le PDS utilisent le nom de Wade comme échappatoire parce qu'incapables de diriger les listes



Sur cette question, le Coordonnateur du Parti Démocratique Sénégalais (PDS) Oumar Sarr de dire "j'ai dirigé la liste du PDS en 2012 et je continue de diriger la liste de Dagana. Ce n'est pas parce qu'on a investi Wade qu'on se sent incapable de diriger la liste nationale, mais juste que Me Wade est notre symbole et nous avons décidé de le mettre en avant. Sinon les leaders vont être dans des listes et certains vont même en diriger. Alors on ne cherche pas d'échappatoire pour ne pas diriger. C'est une décision unanime que nous avons prise".