Oumar Sarr PDS : « Il n’y a pas de victoire sans inscription sur les listes électorales. »

Le coordonnateur du Parti démocratique sénégalais (PDS, op- position), Oumar Sarr, a appelé, jeudi, les Sénégalais à « s’inscrire davantage » sur les listes électorales. « Il n’y a pas de victoire sans inscription sur les listes électorales. Donc, nous appelons les Sénégalais à aller s’inscrire davantage sur les listes électorales », a déclaré M. Sarr, en tournée dans le département de Kaffrine, en compagnie de responsables libéraux.

« Nous vous demandons d’aller vous inscrire, car c’est cela qui va changer la donne au niveau des élections législative et présidentielle », a lancé M. Sarr, à l’endroit des citoyens et des militants du PDS. « Nous allons continuer à +forcer+ la population à aller s’inscrire pour pouvoir changer le pays », a ajouté le secrétaire général adjoint de l’ancien parti au pouvoir. Selon lui, cette tournée organisée à la demande du secrétaire général du PDS, Abdoulaye Wade, a permis de lancer, en direction des populations de Kaffrine, un message pour une réorganisation du parti en vue d’une meilleure efficacité dans son travail.

Les responsables des différentes sections du département de Kaffrine ont tour à tour pris la parole pour décrier « ce qui ne va pas » dans la manière de gérer le parti et proposer les solutions permettant d’y remédier. Ils ont tous fustigé la non implication de leur responsable, Babacar Gaye, porte-parole du PDS, dans la commission mandatée par l’ancien chef de l’Etat, Abdoulaye Wade, dans le cadre de la tournée.

« Le PDS doit comprendre que l’heure est au rassemblement. Il doit réconcilier ses forces avec tout le monde. Personne ne doit être mis à l’écart », a pour sa part plaidé le porte parole du PDS, Babacar Gaye. « Cette équipe devrait tirer leçon de cette tournée pour comprendre que si elles ne sont pas unies, aucune coalition ne pourrait face au chef de l’Etat, Macky Sall », a-t-il conclu.