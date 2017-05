Oumar Guèye ministre de pêche : " Il n'y a pas de pêcheur Sénégalais expulsé de Mauritanie "

Interrogé sur la question d'expulsion de pêcheurs sénégalais de la Mauritanie, le ministre Oumar Guèye déclare d'emblée : "je tiens à préciser qu'il n y a aucun pêcheur Sénégalais expulsé de la Mauritanie. Que celui qui en voit un, vienne nous le dire".

Selon Oumar Guèye : "ce qui s'est passé c'est que le Sénégal et la Mauritanie ont un accord de pêche signé depuis longtemps pour que nos pêcheurs puissent accéder en Mauritanie. Tout se passait bien jusqu'en 2015. La Mauritanie a changé son code de la pêche et nous a expliqué ses conditions. Quand nous sommes partis négocier les accords de pêche de 2016, nous sommes partis avec les pêcheurs de Guet Ndar. Quand nous sommes arrivés, les pêcheurs avec qui nous sommes partis, après avoir vu les conditions, nous ont dit qu'ils pouvaient pas bien travailler dans ces conditions. Je leur ai alors dit qu'ils ne pourront plus pêcher en Mauritanie. Ils ont accepté de ne plus y pêcher et cet accord n'a pas été signé. Par la suite le président Macky Sall nous y a envoyé avec 75 millions F Cfa remis à l'Ambassadeur du Sénégal de là-bas pour aider tout pêcheur désirant de retourner au pays pour travailler. Alors il n'y a jamais eu d'expulsion."