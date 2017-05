Oumar Guèye, ministre de la Pêche et de l'Economie maritime : "La pêche illégale nous cause 150 milliards de perte par an"

Le Sénégal participera à la conférence de New York sur les océans et animera un atelier sur les objectifs de développement durable en son axe 14. Pour préparer cette conférence, les services du ministère de la Pêche et de l'Economie ont organisé un atelier à la Direction des Pêches maritimes. Venu présider cette séance de travail, Oumar Guèye a tenu les journalistes informés du plaidoyer que compte défendre le Sénégal lors de la conférence de New York. Selon le ministre de la Pêche et de l'Economie maritime, l'accent sera mis sur la pêche illégale et non réglementée en raison des pertes immenses qu'elle cause à l'économie sénégalais.