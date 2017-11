Organisation et Distribution le mal être de la boulangerie selon Alioune Sarr

Un assainissement à grande échelle! Voilà ce que prône le ministre du commerce pour le secteur de la boulangerie qui souffre d'un problème d'organisation et de distribution. Une désorganisation qui a poussé l'État à jouer sa partition sur la TVA et à homologuer le prix du sac de 50 kg de farine. Et Alioune Sarr de poser des jalons pour des lendemains meilleurs du secteur...