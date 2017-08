Organisation de la Can par le Cameroun / Issa Hayatou : « Je regrette ce qui a été dit par Ahmad Ahmad »

Interrogé par le Poste national de la Crtv, Issa Hayatou réagi par rapport aux propos d'Ahmad Ahamd. «Depuis que je suis parti de la CAF, je me suis gardé d’émettre un avis en direction de la Confédération africaine de football. Je n’ai jamais ouvert ma bouche pour parler de ça. Mais je regrette ce qui a été dit par Ahmad Ahmad », a-t-il affirmé



Avant de poursuivre : «Il faut d’abord venir constater avant de sortir ce qu’il a sorti. On ne peut pas dire que la CAF va nous enlever cette CAN 2019 ; quand on (la CAF, Ndlr.) a eu à retirer la CAN à des Etats, c’est parce que, ce sont eux qui n’ont rien fait. Moi, je suis particulièrement surpris, connaissant les rouages de la CAF. Il (Ahmad, Ndlr.) n’est pas obligé de faire ce que j’ai fait pendant 29 ans, mais il est au moins obligé de rester prêt de la logique et de la loi».



















wiwsport