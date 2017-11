Or de Kédougou : L’État délivre à la SORED-Mines Sa un permis d’exploitation, sans étude d’impact environnemental préalable

Bizarre ! C’est le moins que l’on puisse dire dans cette affaire. Constituée le 26 août 2004, la SORED-MINES S.A. (Société de Recherche et de Développement des Mines) a pour vocation l’exploration, le développement et l’exploitation des mines. Compagnie privée de droit Sénégalais, SORED-MINES S.A. est inscrite au registre du Commerce sous le N° SN DKR 2004 B 16330 – N.I.N.E.A. 24446862Y3. La compagnie a son siège social au 24, Cité SONATEL 1 Ouest Foire Dakar, Sénégal. Fondateur de la société SORED-MINES SA, ancien négociant de substances minérales précieuses, Mr. Souleymane AHNE est actif dans le secteur or (négoce, affinage, exploration, développement, exploitation semi industrielle et industrielle) depuis 1984. Il obtient en 2007 un permis d’exploitation dans la commune de Khossanto, Nord-Est de Kédougou. C’est donc avec ce permis en main que la SORED-Mine a débarqué à Khossanto avec ses machines et autres matériaux d’exploitation comme la loi le lui autorise.



Seulement voilà, il est stipulé dans cette même loi, qu’avant d’octroyer un permis d’exploitation à une société, cette dernière se doit d’abord de faire l’étude d’impact environnemental. Mais, jusqu’à la date d’aujourd’hui, les autorités locales et administratives et les populations de Sabodala et de Khossanto, sont formelles « nous n’avons pas eu connaissance d’une étude environnementale effectuée par la SORED-Mines, dans la zone ». C’est pour cette raison qu’un comité régional de développement, (CRD), s’est tenue à Kédougou pour étudier le dossier le Vendredi 27 Octobre 2017. Ainsi après plus de 4h de travail, le CRD a demandé à la SORED-Mines, de rencontrer tous les acteurs de la base, le Sous-préfet de SABODALA, les maires de Khossanto et de Sabodala et les populations. Sans quoi le comité restreint ne peut se réunir par statuer sur le sort du document. Nos tentatives pour joindre un responsable de la SORED-Mines n’ont malheureusement pas abouti...