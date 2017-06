Opération pré-hivernage : 2 milliards pour lutter contre les inondations.

A quelques semaines du début de l’hivernage, l’Office national de l’assainissement du Sénégal (Onas) a lancé des opérations de curage et d’évacuation des caniveaux.



Le directeur de l’Onas et sa délégation ont visité la station de pompage du marché Syndicat (Pikine Est), celles de Hamo V (Guédiawaye), de la Patte-d’oie (Pont de l’émergence) et le canal du Front de terre. Il a également supervisé les travaux d’installation du système de pompage des eaux pluviales des Parcelles Assainies (Unité 24).

Une visite aux fins de permettre le drainage correct des eaux pluviales.



Alioune Badara Diop accompagné du gouverveur de Dakar, Alioune Fall, a fait savoir que ce travail permet d’anticiper et de trouver des solutions au fléau des inondations.

La visite a permis aussi au directeur général de l’Onas de déceler de nombreux branchements clandestins d’eaux usées au niveau du canal du Front de terre, non destinés aux eaux usées. Il a promis des mesures dès aujourd’hui, en collaboration avec le service d’hygiène. Des sommations seront envoyées aux auteurs de ces branchements clandestins a t’il aussi ajouté. L’Onas dans le cadre de la mise en oeuvre du programme décennal de lutte contre les inondations a réalisé cette année quatre stations de pompage d’eaux pluviales. Des stations d’un coût de 80 à 160 millions de cfa. En effet, l’État a mis à la disposition de l'Onas un total de 2 milliards de F cfa pour la surveillance 24h sur 24 des stations de pompage.