Opération de sécurisation à Kébémer : 57 personnes interpellées et 3 kg de chanvre indien saisis

Les éléments de la brigade de la gendarmerie de Kébémer ont effectué une vaste opération de sécurisation qui a duré une semaine. Les hommes de l’Adjudant Baldé ont investi les communes de Loumpoul et Ndande réputées être des niches de malfrats. Et la pêche a été bonne. Le bilan fait état de 57 personnes interpellées dont 2 pour détention et trafic de chanvre indien, une pour charlatanisme, 5 pour ivresse publique et 49 pour défaut de carte d’identité. Les hommes en tenue ont aussi mis la main sur 5 bidons de 20 L de carburant soit 100 L au total.



La plus grande réussite de cette opération est l’interpellation de S. Gaye, réputé être un grand trafiquant de chanvre indien dans la localité de Ndande. Selon nos sources, il a été filé pendant longtemps, avant de recevoir la visite des pandores. Une perquisition de sa somptueuse villa n’a rien donné. Au moment de quitter la maison, un des enquêteurs, guidé par son flair, s’est dirigé vers l’enclos. Un des habitants de la maison, sentant les carottes cuites, lui a lancé : «Ne vous fatiguez pas, là où vous allez, il n’y a que des bêtes et rien d’autre. Je ne vois pas pourquoi vous y allez ! » Une interpellation qui a poussé les autres à investir l’enclos. Après quelques minutes, ils ont trouvé un sachet plastique contenant 3 kg de chanvre indien.

S. Gaye a cependant refusé de donner le nom de ses fournisseurs. Il a aussi refusé de dire depuis quand il est dans la vente de drogue. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet de Louga, pour trafic et détention de chanvre indien.

