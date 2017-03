Opération coup de poing de la gendarmerie sur la VDN : 178 véhicules immobilisés pour diverses infractions

Dans le cadre de l’application des dix (10) mesures du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, la gendarmerie a immobilisé 178 véhicules dont 55 pour défaut de permis de conduire, 38 autres pour défaut de visite technique à jour et 85 autres pour non port de ceinture de sécurité sur la VDN hier. Le Secrétaire général du ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, Jules Aubin Sagna, en a fait l’annonce lors d’un point de presse organisé hier audit ministère indique « Sud Quotidien » pour édifier le public sur les résultats obtenus depuis l’effectivité de l’application des mesures de sécurité routière