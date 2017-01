On ne se débarrasse pas d'un régime militaire si facilement...

Les autorités de la CEDEAO et l'ensemble des sénégambiens sont pressés et euphoriques que Yaya Jammeh rende le pouvoir. Seulement, c'est secondaire selon mon modeste avis, car ce qui doit primer avant que Yaya Jammeh ne rende le pouvoir et ne parte en exil, c'est de le faire réunir ce qui lui reste comme armée (ou milice si on veut) et procéder à un désarmement.



Laisser Yaya Jammeh partir comme ça est trop facile, limite trop imprudent de la part de la CEDEAO. Yaya Jammeh s'exilera sûrement, mais sans un désarment préalable de ses fidèles, il laissera à la SénéGambie bcp de problèmes car il est clair qu'une partie de l'arsenal de l'armée sera introuvable. Et la suite logique est que bcp de jeunes gambiens et casamançais déjà préparés à la guerre vont s'éparpiller en groupe pour devenir rebelles dans les innombrables forêts de la Gambie.



La CEDEAO n'a pas été assez exigeante face à un Yaya Jammeh qui ne méritait aucune faveur sauf être mis en résidence surveillée, attendant que la justice Gambienne se reforme et se réforme pour travailler sur les incommensurables plaintes qui pleuvront sur sa tête.



Après 22ans de pouvoir, on en finit pas si facilement avec un régime militaire. Le calme peut revenir, mais pour combien de temps? Le pire est qu'il faudra bcp de temps au président Adama Barrow d'assurer avec confiance son statut de chef d'Etat, car dans cette armée sensée l'obéir se cache d'autres Yaya Jammeh.



Tahirou Sarr



Conseiller et Analyste politique