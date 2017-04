« On ne peut engager 50 milliards de fonds publics et empêcher les Sénégalais de voter » par Bara LO

C'est violer les droits consacrés des citoyens Sénégalais que de leur refuser le droit de vote aux élections législatives. C'est ce que le régime du Président Macky SALL prévoit de faire en choisissant la date butoir du 23 Avril.



L'Etat n'a pas assuré une couverture optimale de commissions pouvant assurer l'inscription des populations. Des commissions sont même fermées arbitrairement au moment où des citoyens, autour, ne demandent qu'à s'inscrire malgré les tracas auxquels ils sont confrontés.



L'exemple de TOUBA suffit largement pour illustrer la forfaitaire en cours. En fin mars, on comptait 219086 inscrits dans l'arrondissement de Ndame. Un chiffre qui est bien au-dessous du potentiel local qu'on estime à pas moins de 400 000 électeurs. Une situation qui est inconcevable mais entretenue, honteusement, à dessein puisqu'il n'y a que 20 commissions dans l'arrondissement. Une situation aussi déplorable est constatée à MBACKE où il n'y a qu'une seule commission d'inscription.



La distribution des cartes est aussi organisée de manière pour décourager le retrait. Nous risquons d'enregistrer un taux de retrait trop bas pour traduire fidèlement le ressenti et les aspirations politiques du peuple. À défaut d'instituer des commissions de distribution, Il faudrait impérativement associer les partis politiques et la société civile à la distribution.



Il urge de rallonger la date butoir des inscriptions pour les législatives afin de permettre à un maximum de citoyens de jouir de leur droit fondamental de vote.



On ne peut engager 50 milliards de fonds publics et empêcher les Sénégalais de voter.



Mouhamadou Lamine Bara LO Coordinateur Convergence du BAOL