Olivier Giroud remporte le Prix Puskas !

Londres est la capitale du foot mondial ce lundi. La cité anglaise accueille la cérémonie de l’édition 2017 du gala des Best FIFA Awards. Plusieurs joueurs ont été ainsi primés durant la soirée. Très attendu chaque année, le prix Puskas, récompensant le plus beau but de l’année, a été décerné.

Et c’est finalement Olivier Giroud qui a été sacré pour son superbe coup du scorpion avec Arsenal. Un but sublime marqué le 1er janvier 2017 face à Crystal Palace. Giroud est le premier Français a remporté ce titre. Il a devancé la Vénézuélienne Deyna Castellanos et le gardien sud-africain Oscarine Masuluke.