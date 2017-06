Old Lo, entraîneur adjoint du Toulouse Basket club : « Une convocation en équipe nationale serait magique »

Parlez nous de vos débuts dans le basket-ball….



Je débute ma carrière de coach en 2009 à Bordeaux. Le coaching m’a plu avec l’expérience que j’ai pu bénéficier et puis je savais qu’être joueur demander d’autres qualités que je ne pouvais avoir. Parallèlement j’ai eu un cursus universitaire spécialisé sur l’entrainement sportif et l’optimisation de la performance donc j’ai senti que c’était la bonne voie.



Comment êtes vous devenu entraineur adjoint du Toulouse Basket Club ?



Je devais continuer mes études à Toulouse pour finir mon master et j’avais besoin d’un stage dans une structure. Il se trouvait que les 2 présidents se connaissaient (mon ancien club à bordeaux) et donc j’ai pu intégrer la structure. Au début un petit rôle sur l’équipe première, une 2eme année où je coachais l’équipe réserve et depuis aout 2016 je suis devenu assistant coach et préparateur physique avec l’équipe première.



Qu’est ce que cela vous fait d’être en national 1 masculin ?



Pour revenir sur notre accession en nationale 1, au début notre objectif était de faire partie des quatre meilleures équipes de la poule. Au final, en jouant les matchs les uns après les autres et en cherchant à faire progresser constamment les joueurs, aujourd’hui nous accédons à la division supérieure. C’est un sentiment de travail accompli avec un groupe extraordinaire ! Concernant ma jeune carrière de coach il s’agit d’une belle récompense. Après il faut profiter de ces moments parce que le basket d’une année à l’autre peut te réserver des bonnes comme des mauvaises surprises !



En tant que jeune entraineur, qu’avez-vous spécialement appris avec votre club ?



J’ai pu découvrir une autre méthode de travail avec le coach que ce soit sur les contenus d’entrainement ou sur la manière de diriger une équipe. Les méthodes varient, les philosophies de jeu changent suivant l’équipe et l’histoire du club mais j’ai pu m’intégrer et me mettre au niveau du staff et des demandes du coach. Personnellement, mon rôle cette année m’a permis de mieux voir le rôle d’un assistant coach et les exigences de ce poste. Concernant le club j’ai pu voir le fonctionnement de base sur la politique du club, la gestion des effectifs, les futurs projets et d’autres aspects intéressants d’une structure qui tend vers le professionnalisme.



Quels ont vos objectifs pour la saison prochaine ?



Sur le plan sportif l’objectif est de faire en sorte de maintenir le Toulouse Basket Club en Nationale 1 avec les moyens du bord. Personnellement, j’aimerai faire partie de ce projet sur du court ou moyen terme.



Vos relations avec les joueurs ?



Excellent. Des joueurs à l’écoute malgré mon jeune âge et qui ont su faire la part des choses. Vraiment rien à dire sur eux !! En tous cas je les remercie parce qu’au final c’est eux qui charbonnent. Donc bravo à eux !!



Suivez-vous le championnat sénégalais ?



Sur facebook et youtube oui ! Je suis les résultats. Je regarde beaucoup le Dakar Université Club parce que j’y ai joué brièvement en 2009 avec coach willy (si mes souvenirs sont bons) et puis mon père était dans la section karaté lors de sa période universitaire. Après j’habitais à Dakar donc je connais la Jeanne d’arc, l’As douanes etcetc Mais sinon oui je suis l’actualité.



Selon vous qu’est ce qui manque au basket-ball sénégalais ?



Honnêtement je ne saurai le dire en ayant pas eu d’expérience locale. Mais j’espère que le basket sénégalais se porte bien.



En tant que sénégalais, avez-vous des projets pour votre pays ?



Sportivement un jour recevoir une convocation en équipe nationale serait magique. Mon objectif sur le long terme serait de représenter mon pays lors d’une compétition continentale ou internationale. J’aimerai un jour participer au développement du basket au Sénégal en aidant les jeunes joueurs mais pour l’instant les conditions ne sont pas réunies pour. En tous cas je n’oublie pas d’où je viens !



Qui est votre idole dans ce métier ?



Je pense que pour être un bon coach il faut s’inspirer de plusieurs bons coachs mais il faut avoir sa propre philosophie et être sûr de ses convictions !